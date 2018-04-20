الأهلي يستعيد لاعبيه في مواجهة بتروجت

20 أبريل 2018 - 10:46 ص

يواصل النادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لملاقاة فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب الجيش بالسويس.

ومن المقرر أن يعود على التدريبات الجماعية كلا من ميدو جابر بعد أن اكتفى أمس بأداء مران منفرد بسبب ارتباطه بحضور زفاف شقيقه.

كما يعود أيضًا المهاجم صلاح محسن، عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، ووفقا للجهاز الطبي بالأهلي فإن اللاعب انتهى من برنامجه العلاجي والتأهيل وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية.



