» إليك 4 عادات تجنبك السمنة المفرطة.. تعرف عليها

20 أبريل 2018 - 10:52 ص

مشكلة السمنة المفرطة تؤرق الكثير من السيدات ، ويحاولن باستمرار تجنبها والبحث عن حلول لها.

قال الدكتور محمد أبو الغيط أستاذ بكلية طب قصر العيني، سكرتير الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لدراسة السمنة، إن السمنة يمكن أن تدمر حياة الشخص المصاب بها، ويمكن أن تسبب في العديد من الأمراض المزمنة، وابرزها الضغط، والسكر ، والقلب .

وأضاف أبو الغيط خلال إلقاءه كلمته في المؤتمر القومي لصحة الشباب، أن هناك العديد من العادات التي يمكن أن تحد من السمنة بين الشباب، وتشمل ما يلي :

1- تصليح نمط الحياة .

2- نظام غذاىي مناسب .

3- ممارسة الرياضة .

4- الحصول على أدوية ولكن في حالات معينة، وليس مع جميع الحالات .