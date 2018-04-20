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بشرى سارة لمرضى الصداع النصفي

صحة وتغذية

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وكالات

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توصل باحثون، لدواء جديد يعالج الصداع النصفي، حيث كشفوا أن دواء إيرينوماب Erenumab الجديد، يعمل بشكل جيد حتى بعد أن أثبتت بعض الأدوية الأخرى فشلها.

وعقار إيرينوماب، هو حقنة شهرية من المقرر تقديمها قريباً للمرضى في بريطانيا من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS ، وذلك إذا ما تم تبرير تكلفتها العالية.

وتشير نتائج أحدث البحوث العلمية، التي طرحت في مؤتمر طبي أمريكي، إلى أن الدواء يمكن أن يساعد حوالي ثلث المرضى المصابين بالصداع النصفي المستعصي.

وفشلت أكثر من أربعة علاجات أخرى في منع الألم.

خفضت حقن إيرينوماب متوسط عدد حالات الصداع النصفي الشهرية بأكثر من 50 بالمائة لما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي صعب العلاج وشاركوا في الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا.

أكثر من صداع

ويعمل الدواء بشكل مختلف عن الأدوية الوقائية الأخرى التي يحصل عليها مرضى الصداع النصفي، والتي غالباً ما تكون أدوية "معاد وصفها" ومصنعة في الأساس لعلاج أمراض أخرى، مثل ضغط الدم والصرع.

لكن دواء إيرينوماب، مثل ثلاثة أدوية أخرى، تخضع لاختبار شركات الأدوية، وهو مصمم خصيصا للصداع النصفي.

وهو عبارة عن جسم مضاد مصمم لمنع مُستقبل يُعتقد أنه مسؤول عن نقل إشارات الألم المرتبطة بالصداع النصفي.

وبعض الناس يشعرون بالغثيان والمرض والألم لعدة ساعات. ويعاني البعض الآخر من أعراض مصاحبة للأمراض البصرية، مثل رؤية الأشكال الملونة أو تجربة رؤية النفق أو البقع العمياء.

ويأمل الخبراء أن تكون علاجات الأجسام المضادة الجديدة قادرة على تغيير الحياة للعديد من ملايين الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التجارب لإظهار ذلك.

وقال البروفيسور بيتر جوادسبي، أحد الباحثين الرئيسيين المشاركين في الدراسة وأستاذ علم أمراض الأعصاب في كينغز كوليدج في لندن، "التحدي الذي يواجهنا الآن هو العمل على من سيستفيد أكثر منه ( عقار الصداع النصفي) في وقت مبكر".

وأضاف :"من المشجع حقا أنه يساعد بعض هؤلاء المرضى الذين لم يكن لديهم خيار حتى الآن".

وقال سايمون إيفانز ، من منظمة "ميغرين أكشن": "هناك حاجة ماسة إلى خيار يمكن أن يمنع الصداع النصفي".

ويوضح أن "الصداع النصفي في كثير من الأحيان لا يمكن اعتباره مجرد صداع. في الواقع ، يمكن أن يكون حالة مزمنة ويمكن أن تدمر حياة الناس".

وقد تم تقديم حقن إرينوماب وعلاج آخر يسمى فريمانزوماب (Fremanezumab ) ليتم الموافقة عليه من جانب الجهات التنظيمية للأدوية في أمريكا وأوروبا. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأنهما قريبا.



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