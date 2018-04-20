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حملات مرورية على الطرق الرئيسية والجيزة

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أحمد الشربينى

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المرور

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حملات مرورية

الطرق الرئيسية

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومنع المخالفات.

وأسفرت جهود الحملة التي شارك فيها ضباط مرور ومباحث الجيزة، واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام، ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن تحرير العديد من المخالفات، بينها 2256 نموذج 125 مرور، 2025 انتظارا خاطئا، 44 مخالفة سير دون رخص قيادة أو تسيير، 116 تجاوز سرعة "رادار"، 26 سحب دراجات بخارية، 2009 مخالفات متنوعة.



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