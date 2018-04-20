بالأسماء.. المطرودون من جنة الأهلي

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الاهلى

حسام البدرى

سيد عبد الحفيظ

انتقالات

بالتزامن مع اقتراب نهاية الدوري المصري، وفتح باب الانتقالات الصيفية أمام جميع اللاعبين، يسعي النادي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري للاستغناء عن بعض اللاعبين الذين لم يقدموا مردود فني جيد خلال الفترة الماضية، ويأتي على رأس القائمة كل من: 

أكرم توفيق

لم يظهر بمستوي مميز منذ أن تم انضمامه للقلعة الحمراء قادمة من صفوف إنبي الموسم الماضي، نظرا لوجود لاعبين كثر في نفس مركزه.

كما أنه لم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات سوى دقائق معدودة، إلا أنه بات مرشح وبقوة للخروج من قائمة المارد الاحرم الموسم المقبل.

أحمد حمودي

على الرغم من أنه شارك في العديد من المباريات وسجل لبعض الأهداف إلا أن حظه السيئ لم يتيح له فرصة الاستمرار كأساسي ضمن تشكيل الفريق الأحمر، وابتعد مؤخرًا عن التشكيل الأساسي.

محمد نجيب:

هو الآخر بات مرشح وبقوة للخروج من قائمة المارد الأحمر، خاصة في ظل تعدد إصاباته الفترة الأخيرة، وهو ما يسعي الأهلي للتخلص منه وتدعيم دفاعات الفريق بأحد العناصر الشابة.   

باكا:

منذ قدومه ولم يقدم أي مستوى فني مقنع يستطيع إقناع به المدير الفني أو الجماهير العريضة، لذلك قرر البدري الاستغناء عنه والسعي للتعاقد مع أجنبي أخر يفيد الفريق الفترة القادمة.  

صبري رحيل:

تردد أسمه هو الآخر، على الرغم من كون البدري رفض رحيل ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة بعدما رحل حسين السيد "مارسيلو"، إلى الدوري السعودي، إلا أن رحيل ظهر بمستوي ضعيف خلال المباريات الماضية في ظل غياب علي معلول للإصابة.

أحمد ياسر ريان:

قرر البدري خروج المهاجم الشاب كإعارة إلى صفوف أي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل تألق المهاجم المغربي وليد أزارو، وعودة المهاجم الدولي مروان محسن من الإصابة، بالإضافة إلى تواجد الوافد الجديد صلاح محسن.


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