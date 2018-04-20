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محامي "جنينة" يفجر مفاجأة عن "الديب"

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جنينة
جنينة

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مصر

فريد الديب

المحاكمة

جنينة

فجر المحامي الخاص للمستشار هشام جنينة، مفاجأة قوية حيث أكد أن المستشار جنينة لم يكن يعلم ولا يعرف أن "الديب" جاء للدفاع عنه.

وأضاف "طه" في مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ليليان داود علي قناة العربي، أن المستشار هشام جنينة لم يكن يعرف بانضمام فريد الديب لهيئة الدفاع عنه، وعندما رآه في المحكمة قال لي "هو الأستاذ فريد عنده جناية النهاردة واللا أيه؟".

وتابع، "أوضحت لجنينه أنه جاء للدفاع عنك".

وعن دخول الديب في القضية منذ الأساس قال "طه"، "فريد الديب ذهب الي زوجة المستشار جنينة وطلب منها أن يتطوع للدفاع عنة، وهو ما وافقت عليه زوجته دون تردد".

يذكر أن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، يحاكم بتهمة التشهير ونشر اخبار كاذبة بسبب تصريحاته لموقع "هاف بوست عربى"، بان الفريق عنان يمتلك وثائق تدين بعض الشخصيات الكبري في البلاد، ومهددا بإظهارها، وهو ما نفاه عنان في التحقيقات، وهوة بانتظار النطق بالحكم في 24 ابريل الحالي. 

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