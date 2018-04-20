10 أشخاص يقتلون شابًا ويمثلون بجثته فى بولاق

20 أبريل 2018 - 11:31 ص

أقدم 10 أشخاص على قتل شاب ببولاق الدكرور، والتمثيل بجثته لخلافات سابقة بينهم.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين يصل عددهم إلى 10 أشخاص اعتدوا على شاب بالأسلحة النارية وقتلوه ومثلوا بجثته في الشاعر ما أسفر عن مفارقته الحياة، بسبب خلافات سابقة بينهم منذ 4 سنوات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.