  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
حسام البدري

بالأسماء.. المطرودون من جنة الأهلي

فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب

رسالة فضل شاكر لشيرين عبد الوهاب

"عاريات الصدور" يقتحمن مؤتمرا لـ حفيد البنا

حفيد "البنا" يعترف بعلاقته الجنسية مع سيدات فرنسا

الإعلامي محمد الباز

تصريح صادم من "الباز" بشأن سد النهضة

حماد

"حماد" يكشف 5 أسباب لسقوط الإمبراطورية الأمريكية

المنتخب

«صلاح» يربك حسابات «الفراعنة» بودية الكويت

الدولار

أسعار العملات اليوم في البنوك

اردوغان

التفاصيل الكاملة للانتخابات المبكرة في تركيا

ماسبيرو

إحالة مذيعة في ماسبيرو للتحقيق لهذا السبب

مجلس النواب

"الأجور والمرتبات زادت نحو 10% بالموازنة الجديدة"

10 أشخاص يقتلون شابًا ويمثلون بجثته فى بولاق

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 22 شخصا في حادث تصادم بطريق سوهاج

#

إصابة 10 أشخاص فى حادث سير بالمنيا

#

إصابة 10 أشخاص في حادث سير بالمنيا

#

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب "سوزوكي" بالعياط

قتل شخص

10 اشخاص يقتلون شاب

قتل وتمثيل بجثته

أقدم 10 أشخاص على قتل شاب ببولاق الدكرور، والتمثيل بجثته لخلافات سابقة بينهم.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين يصل عددهم إلى 10 أشخاص اعتدوا على شاب بالأسلحة النارية وقتلوه ومثلوا بجثته في الشاعر ما أسفر عن مفارقته الحياة، بسبب خلافات سابقة بينهم منذ 4 سنوات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"
» تعرف على أسعار الدواجن اليوم
» بالفيديو.. "هيفاء" تقتحم "يوتيوب"
» إليك 4 عادات تجنبك السمنة المفرطة.. تعرف عليها
» "الأسد" يرد وسامًا منحته فرنسا قبل 17 عامًا
» تفاصيل جديدة عن "الحوت الأزرق"
» ممثلة شهيرة ترفض جائزة إسرائيلية بسبب أحداث غزة
» انفصل والداه فانتحر.. مأساة طفل في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية