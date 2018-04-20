المرور يغلق منزل الدائري اتجاه طريق السويس الصحراوي 4 أيام

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وزير الداخلية

غلق المرور

تطوير الطرق

تطوير الدائرى

تغلق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، حتى الساعة 11 مساء الأحد المقبل منزل الدائرى للقادم من المعادى "منزل مجاور لفندق ميراج" بسبب أعمال تطوير للطريق الدائرى فى تقاطعه مع طريق السويس، بسبب أعمال تجريها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع المرور لمدة 4 أيام، وسط انتشار الخدمات بالطرق.

كما تم إجراء تحويلة مرورية بعد الغلق، ليسلك قائدو السيارات محور الثورة اتجاه الكيلو 4.5 حتى السير للثورة، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه طريق السويس الصحراوى، وبدأت أعمال مساء أمس الخميس، بدءًا من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 11.30 مساء الأحد المقبل.


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