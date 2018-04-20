» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده

20 أبريل 2018 - 11:44 ص

رحبت الإعلامية مني الشاذلي باللاعب سعد سمير مدافع الأهلي ومنتخب مصر، والكابتن محمد بركات نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق.

ووجهت "الشاذلي"، حديثها خلال تقديم برنامجها المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى اللاعبين، قائلة: "انتوا عارفين ان انتوا النهارده جايين مواجهة مع بعض".

من جانبه علق بركات ضاحكًا: "سعد سمير دا ابني والمفروض يبقى فيه احترام، لأن ابويا قالى احترام الكبير واجب"، ليقاطعه سعد سمير، قائلا: "أبويا قالي لو ربنا اداك فرصة تدوس على حد دوس عليه".

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