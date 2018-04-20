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مزاد "نتنياهو" .. إغراءات إسرائيلية للدول لنقل سفاراتها للقدس

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نتنياهو
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وكالات

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إسرائيل تتواصل مع عدد من الدول لنقل سفاراتها إلى القدس

إسرائيل

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نقل

السفارة

نتينياهو

حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إغراء الدبلوماسيين والدول الأجنبية بنقل سفارتها للقدس، في كلمة ظهر بها كتاجر في المزاد العلني، من خلال تقديم مساعدات ومعاملة خاصة، قائلاً “انتبهوا إلى مبدأ بسيط تعرفونه، من يصل أولاً يفوز، لذلك قررت أن السفارات العشر الأولى التي تنقل مقرها للقدس ستتمتع بمعاملة تفضيلية، سنقدم لكم المساعدة “.

وأشار نتنياهو في حفل استقبال الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل في الذكرى الـ70 لقيامها ” النكبة، إلى أن هناك ست دول “تبحث نقل سفارتها إلى القدس “، كما حاول تشويه التاريخ من خلال الإشادة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أن هذه “خطوة نحو السلام”، لأن القدس عاصمة لإسرائيل منذ 3000 سنة.


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