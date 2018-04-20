إصابة لاعبي "واتفورد" بفيروس قبل لقاء "بالاس"

20 أبريل 2018 - 11:52 ص

أصيب لاعبي فريق "واتفورد" الانجليزي بفيروس في المعدة قبل مواجهة كريستال بالاس في الأسبوع 35 ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" والمقرر لها غدا السبت.

وقال خافي جارسيا مدرب واتفورد أن العديد من اللاعبين أصيبوا بفيروس في المعدة قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري مما يضعنا في مشكلة حقيقية حيث سيتغل الفريق المنافس مشاكل واتفورد لتحقيق الفوز.

وأشار جارسيا إلى أن الجناح جيرارد ديلوفيو المعار من برشلونة والذي يغيب بسبب كسر في القدم والمدافع سيباستيان برودل بين من أصيبوا بالفيروس.

وأبلغ جارسيا الصحفيين: "جيرارد أصيب بالمرض هذا الأسبوع وهناك بعض اللاعبين الذين أصيبوا بالمرض أيضا.. برودل كان مريضا طيلة الأسبوع".

وعانى واتفورد في الأسابيع الماضية وخسر أربع مرات وتعادل مرة، في آخر خمس مباريات بالدوري ورغم ذلك يحتل مركزا في وسط الجدول وسيواجه بالاس الذي يسعى للحصول على نقاط مهمة.

وأضاف: "هذا فيروس في المعدة لكنهم تعافوا وأصبحوا جاهزين من أجل المباراة وأثق في أنهم في أفضل حال".

وعاد ناثانيل تشالوبا لاعب الوسط (جراحة في الركبة) والمدافع يونس كابول (كسر في القدم) الغائبان منذ سبتمبر إلى التدريبات ومن المتوقع مشاركتهما قبل نهاية الموسم.

وقال جارسيا إن الفريق لم يحدد موعد عودة توم كليفرلي لاعب الوسط الغائب منذ يناير بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



