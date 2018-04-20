تفاصيل 70 يوم في السجن الانفرادي لـ"القصاص"

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الحياة السياسية

محمد القصاص
محمد القصاص

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زوجته

الحبس الانفرادي

محمد القصاص

زيارة 5 دقائق

شديد الحراسة2

روت زوجة محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية ، والذي تم القبض عليه في العاشر من فبراير الماضي إنه ما زال  داخل زنزانته الانفرادية أكثر من 70 يوما ، لم تفتح له على مدار الـ  24 ساعة إلا عند طلب استدعاء الطبيب أو دخول وجبات السجن.

 جاء هذا بعد الموافقة للزوجة من قبل السلطات الأمنية بزيارة القصاص فى محبسه بسجن شديد الحراسة 2 وتمت الزيارة ،  التى لم تتجاوز الـ 5 دقائق وفى حضور ضابط السجن.

ووفق ما تم تداوله علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فإنه ممنوع  أكثر من 70 يوما من المصحف ، بالإضافة إلي منعه من صلاة الجمعة داخل السجن .

كان الإعلامي زين توفيق قد نشر علي صفحته الرسمية  علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ملخص ما حدث مع القصاص في 70 يوما ، لاقتا إلي أنه تم منعه من حقه فى ساعة التريض، أو الاتصال بالأهل أو باقى المسجونين

وأشار إلي أن محمد القصاص السياسي المشهود له بنبذ العنف والإرهاب الذى يعمل تحت مظلة الدستور فى حزب سياسي هو جزء من الدولة المصرية تتم معاملته بهذه القسوة .

يذكر أن زوجة القصاص أكدت أنه تم التحفظ على الشقة السكنية و المشغولات الذهبية أثناء فترة التحفظ ، والتى تقدر وفق الفواتير بحوالى 140 ألف جنيه ، هو كل ما تملكه أسرة القصاص من مدخرات.

 وقد تم تقديم البلاغات فى لحظتها إلى السيد النائب العام والمحامى العام العام لنيابات أمن الدولة العليا ، بالإضافة إلي التقدم بمذكرة بالواقعة وطلب التحقيق فيها وحافظة بالفواتير الخاصة بالمشغولات الذهبية .

القصاص تم إلقاء القبض عليه في العاشر من فبراير الماضي بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد مصدر أمني وقتها أن القوات حصلت على أدلة ومستندات تثبت تورط القصاص مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الخميس تجديد حبس القصاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا "المحور الإعلامي"، لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان وترويج أفكار إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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