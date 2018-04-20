» سيدة تجبر ابنتها على ممارسة الرذيلة مقابل المال

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الخلافات

قواد.

اجبار البنات على ممارسة الرزيلة

الطرق المشبوهة

تقدمت سيدة ببلاغ تتهم زوجها ووالدتها بإجبارها على ممارسة الجنس بالتنسيق مع قواد مقابل مبالغ مالية.

واتهمت السيدة والدتها بالاعتداء عليها وتهديدها بالقتل إذا لم تنصع لرغبتهما الدنيئة مستغلين وفاة والدها وعدم امتلاكها أى دخل مادى.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 24 سنة إنها كانت تعيش مع والدها قبل وفاته، واضطرت للعودة إلى منزل والدتها.

وأضافت: اعترفت من البداية بعدم قدرتها على تحمل مشقة تعب الحياة وكثرة الزائرين لها فى مسكنها وحاولت طردى وأجبرتنى على الزواج من مسن رغمًا عنى.

وأوضحت: تزوجت وعانيت من زوجى الذى تفنن فى تعذيبى وإيذائى، ورغم معاناتى مع زوجى لم ترحمنى والدتى من تدخلاتها فى حياتى وأقنعته بانخراطى فى أعمالها المشبوهة ومشاركتى لهما فى تسهيل تنازلى عن جسدى لبعض عملائها وعندما رفضت بدأت فى تعنيفى ومحاولة دفع زوجى لإجبارى بالقوة على انتهاج الطرق المشبوهة.


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