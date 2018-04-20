نجلة "الفخراني" تستغيث من "الحوت الأزرق"

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لعبة الحوت الازرق

ياسمين الفخرانى

وجهت ياسمين حمدى الفخرانى، نجلة البرلماني المصري السابق حمدى الفخرانى، وشقيقة خالد الذى توفى على أثر استخدامه للعبة الحوت الأزرق، استغاثة إلى أجهزة الدولة الأمنية من المخابرات ومباحث الإنترنت من أجل سرعة ضبط المتحكمين فى لعبة الحوت الأزرق الإلكترونية فى مصر، مشيرة إلى أنهم القتلى الحقيقيون لمن يمارسونها.

وقالت "ياسمين"، خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نداء ورجاء واستغاثة للمخابرات ومباحث الإنترنت هناك قاتل يمكن ويجب على السلطات تعقبه".

وأضافت "يمكن اصطياد الممارسون للعبة من خلال جروبات الالعاب على فيس بوك والتي من خلالها يروجون للعبتهم الحقيرة ويرسلونها في رسائل خاصة للضحايا المختارين  وغالباً يختارون الأكثر تميزاً وأخلاقاً للانجذاب للتحدي ".

وتابعت: "المخابرات تحديداً تستطيع الوصول للقتلة في كل دولة واصطيادهم  إذا أرادوا فسيستطيعون".

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