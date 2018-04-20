"فرحات" يدافع عن اختيار جنينة لـ"الديب"

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دافع الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، عن اختيار المستشار هشام جنينة، لمحامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فريد الديب للدفاع عنه، لافتًا إلى أن المحاماة مهنة غوث ولا تدافع عن فصيل دون الآخر إلا في حالة رؤية المحامي نفسه لاعتبارات أخلاقية تمنعه من قضية بعينها.

وقال "فرحات"، في مقاله بـ"البديل"، "مسألة توكيل المستشار هشام جنينة المحامي فريد الديب للدفاع عنه يجب أن تناقش إن كان هناك حق لأحد في مناقشتها بعلم وحياد وتجرد".

وأضاف، أن المستشار هشام جنينة تألم ماديًا وجسمانيًا ومعنويًا، ودفع ثمنًا باهظًا في سبيل الدفاع عن ما يراه حقًا واستقامة، وليس من الخلق أو الضمير القويم المزايدة عليه أو لومه في اختيار محاميه.

وأوضح الفقيه الدستوري، أن هذه القضية الشديدة الخطورة التي تتهدد رجل قضاء رفيع القدر فصل من عمله وجرى الاعتداء عليه بدنيًا وسجنه، يجب أن يتحرر اختيار المحامي من أي اعتبارات إلا اعتبارات الكفاءة المهنية.

وتابع: فريد الديب، محامٍ محترف وليس رئيسًا لحزب سياسي، ومن أولى مبادئ المحاماة أن تنصر من يستنجد بك، حتى لو خالف قناعاتك وانحيازاتك.

فريد الديب دافع عن الجاسوس عزام، نعم، وملابسات هذا الموضوع لا يجوز الخوض فيها، ودافع عن كثير من المعارضين السياسيين، ودافع عن مبارك والعادلي، وتأهب للدفاع عن عهد التميمي وحالت دون ذلك أمور خارجة عن إرادته.

أن نطلب من المحامي الدفاع عن فصيل دون فصيل، مثله كمثل أن نطلب من الطبيب علاج مريض دون مريض.

المحاماة ليست مهنة رأي، بل مهنة غوث طبعا هناك قيود واعتبارات أخلاقية قد تدفع المحامي لقبول أو رفض بعض القضايا، ولكنها قيود واعتبارات ذاتية يحددها المحامي نفسه، وليس من بينها الدفاع عن أصحاب الرأي من أي اتجاه".



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