"شذى" تنتصر لـ"شيرين" وتطالب الجمهور بوقف الهجوم

20 أبريل 2018 - 02:02 م

طالبت الفنانة شذي من الجمهور وقف الهجوم الحاد على الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب عدم حضورها جنازة والدها، لافتة إلى أن عدم لحاقها بالجنازة لظروف السفر ليست خطأ لأن إكرام الميت دفنه والخطأ أنها تجعل أسرتها تنتظر بالدفن حتي قدومها.

وقالت "شذي"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بستغرب الناس اللي كاتبة هجوم على شيرين أنها محضرتش جنازة والدها .. اولا الست كان عندها شغل في المغرب ورجعت بعد الجنازة والدفن وده لان اكرام الميت دفنه ومش محبب انه يفضل في ثلاجة".

وأضافت:"ثانيا احساس واحدة بفقدان والدها دي حاجة قاتلة ارحموا الناس شوية كفاية رغي دعوا الخلق للخالق ربنا يصبرها هي وعائلتها على فقدان أبوهم بجد الناس بقت صعبة جدا".