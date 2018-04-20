شهيدان وعشرات المصابين في «جمعة الشهداء» بغزة

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تظاهرات "جمعة الشهداء والأسرى"

خالد الشرقاوي

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فلسطين

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شهيد

مسيرات العودة

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأُصيب 83، بجراح مختلفة، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تظاهرات "جمعة الشهداء والأسرى"، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي ، إن "الشاب أحمد رشاد العثامنة (24 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى اثنين".

وفي وقت سابق أعلن القدرة عن استشهاد أحمد نبيل أبو عقل (25 عاماً)، إثر إصابته برصاصة في رأسه شمالي القطاع.

وأوضح أن عدد المصابين وصل إلى 83 شخصًا، بالرصاص الحي والاختناق، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتجمهر آلاف من الفلسطينيين، في 5 نقاط، قرب الحدود مع إسرائيل، اليوم الجمعة، للمشاركة بمسيرة اليوم التي أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، وأشعلوا إطارات السيارات، ورشق بعضهم الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس الماضي، إلى 37 فلسطينيًا، فيما أصيب الآلاف بجراح.


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