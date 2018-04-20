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مدحت شلبي: لن أعلق على مباراة القمة لهذا السبب

الرياضة

مدحت شلبي
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المصري يطالب بمنع "مدحت شلبي" التعليق على مبارياته

المصريون

الزمالك

الدورى العام

الاهلى

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن موقفه من التعليق على مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري العام.

وقال شلبي خلال تقديم برنامجه «مساء الأنوار»، المُذاع عبر فضائية «on sport »: «أعمل بالماتش إيه، أعلق على فرقتين بينهم 30 نقطة، أقول فيه إيه، ميتقلش فيه حاجة».

وأضاف شلبى:«المباراة القادمة بين الأهلى والزمالك..الأهلى كسب إيه يعني الزمالك كسب وإيه يعنى؟.. أحمد زي الحاج أحمد».

يذكر أن الأهلى والزمالك سيلتقيان يوم الخميس المقبل، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقال شلبى إن تصريحاته لتوجيه رسالة لمسئولى الزمالك إن الجمهور لن يتحمل أكثر من ذلك -وفقًا لما قاله.


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