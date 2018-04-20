انتحار تلميذ ابتدائي بسبب لعبة "الحوت الأزرق"

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شهدت محافظة البحيرة, اليوم الجمعة، حالة من الخوف والذعر بين الأهالى بعد إقدام أحد الأطفال بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة على الانتحار بتناوله أقراصًا سامة؛ لحفظ الغلال بعد خوضه تجربة لعبة الحوت الأزرق على الإنترنت.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات هذه الواقعة، التى تعتبر هى الأولى من نوعها بالمحافظة.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بوصول التلميذ "خ.م.ط" 12 سنة بالصف السادس الابتدائى، ومقيم بإحدى قرى مركز إيتاى البارود فى حالة إعياء شديدة ومصاب بتسمم فسفورى إثر تناول مادة سامة غير معلومة.

وكشفت التحريات الأولية التى أجراها الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث إيتاى البارود، بإشراف المقدم حازم الشيخ مفتش مباحث المركز أن الطالب أفاد للطبيب المعالج بمستشفى إيتاى البارود أنه تناول حبوب سامة لحفظ الغلال تنفيذا لأوامر أدمن لعبة الحوت الأزرق الشهيرة التى يمارسها على الهاتف المحمول، كما تبين وجود رسم تعبيرى لشكل الحوت بلون أزرق على الذراع الأيمن للطالب المصاب .

وأكد العميد محمد زايد مأمور مركز إيتاى البارود أنه نظرًا لخطورة الحالة الصحية للطالب قامت مستشفى إيتاى البارود بتحويله لمركز السموم بمدينة طنطا محافظة الغربية لتلقى العلاج اللازم لكنه توفى فور وصوله متأثرا بإصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4788 إدارى 2018 إيتاى البارود، وعرضه على النيابة العامة، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس النيابة التى أمرت بتحويل جثة الطالب المنتحر إلى الطب الشرعى والتصريح بدفن الجثة مع طلب سرعة التحريات النهائية المباحث حول الواقعة.



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