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مقتل وإصابة 11 فى إطلاق نار بجزيرة بورتوريكو الأمريكية

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جزيرة بورتوريكو الأمريكية (موقع تصوير أغنية دسباسيتو)
جزيرة بورتوريكو الأمريكية (موقع تصوير أغنية دسباسيتو)

خالد الشرقاوي

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أمريكا

اطلاق نار

جزيرة بورتوريكو

دسباسيتو

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون اليوم الجمعة، فى إطلاق نار فى جزيرة بورتوريكو الأمريكية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن القتيل فتى يبلغ من العمر 17 عاما، ولقى حتفه بعدما قام شخص بإطلاق النار على تجمع بشرى أمام متجر ببلدية "ماياجويز" المطلة على السواحل الغربية للجزيرة، فيما لا يزال المصابون محتجزين فى المستشفى لتلقى العلاج.

وأعلنت الشرطة أنه لم يتم اعتقال أى شخص، كما لم ترد أى أنباء أخرى عن الحادث.

جدير بالذكر أن جزيرة بورتوريكو كان قد تم تسجيل بها أغنية "ببطء" أو دسباسيتو المنفردة للمغنيين البورتوريكيين لويس فونسي ودادي يانكي، وهي من إنتاج شركة يونيفرسال ميوزيك، وحققت نجاحاً كبيراً لتكون الأكثر بثاً على الإطلاق في تاريخ الإنترنت.


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