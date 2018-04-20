» بالصور.. تعرف على الفتاة الأمريكية التي أحبت «صلاح»

20 أبريل 2018 - 04:59 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لسائحة أمريكية تدعى كيري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبرت من خلالها عن حبها وإعجابها للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

والتقطت «كيري»، صورًا لها مرتدية قميص صلاح في ليفربول أثناء زيارتها للعديد من الاماكن السياحية في مصر، والتي كان أبرزها منطقة الأهرامات.

وكتبت عبر حسابه بـ«تويتر»: «عدد قليل من الصور في مصر مع قميص 22mosalah .. لقد سافرت إلى مصر مرتين الآن وهي بلدي المفضل! كداعم لمدة 18 سنة الآن كان حلمي أن أعود إلى مصر وأرتدي قميصي المفضل! الناس والمعالم السياحية في مصر مدهشة».

وعلق «صلاح» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة معلقًا علي الصور: «اتاكدو بس أنها بخير».

وحرص العديد من المعجبين على مداعبة النجم محمد صلاح ردًا على تغريدته، حيث كتبت إحدى الفتيات «وين حساب زوجته»، بينما كتب متابع أخر « حد يمنشن لام مكة».









