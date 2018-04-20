» رئيس نادي الزمالك بمنع الأعضاء من الدخول

20 أبريل 2018 - 05:06 م

أصدرت رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك والأندية الأخرى، المشهرة رسميًا تحت رقم 6025/2016، بيانًا صحفيًا أمس الخميس للرد على قرار المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي أذيع مساء اليوم عبر الإذاعة الداخلية للنادي بتجميد كل العضويات المستثناة الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة وضباط الجيش والشرطة والصحفيين.

كان البيان قد ذكر، إنه لن يسمح بدخول النادى لأصحاب العضويات سالفة الذكر إلا بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية يومي 9 و10 مايو المقبل، تجنبا للمساءلة القانونية من جانب جهات التحقيق ضد مجلس الإدارة، وعلى من يرغب في الدخول قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية إحضار خطاب رسمي من وزير الشباب والرياضة باستمرار عضويته.

وقد تفقد اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الجمعة، الخدمات الأمنية بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين. وحرص "سعد" - خلال جولته التفقدية على التأكد من انتظام الخدمات، مشددا على يقظة القوات، وتوسيع دائرة الاشتباه.

ورافق مدير أمن الجيزة خلال جولته اللواء رضا العمدة، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، والعقيد أحمد جمال، مدير الإعلام والعلاقات العامة.

ودفع اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بضباط البحث الجنائي بقيادة العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، وذلك عقب قيام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بمنع القضاة والصحفيين ووكلاء النيابة وضباط الشرطة الحاصلين على عضويات استثنائية قانونية من دخول النادي.