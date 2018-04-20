القبض على 20 من ألتراس«الوايت نايتس»

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المصريون

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ألقت قوات الشرطة المتواجدة بمحيط نادي الزمالك، القبض على 20 من أعضاء رابطة مشجعي «وايت نايتس» اليوم، الجمعة، حسبما كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة.

الرابطة دعت في وقت سابق، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام النادي؛ للمطالبة بإقالة رئيس النادي، مرتضى منصور؛ بسبب مسلسل إخفاقات فريق كرة القدم، وتراجع مستوى الأندية الرياضية المختلفة.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم ضبط أعلام و"تي شيرتات" عليها شعار الرابطة بحوزة المقبوض عليهم، لافتًا إلى أنه سيتم احتجازهم لحين اتخاذ اللازم حيالهم.

من جانبه، تفقد اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم، الخدمات الامنية بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين.

وحرص "سعد" -خلال جولته التفقدية - على التأكد من انتظام الخدمات، مشددا على يقظة الوات، وتوسيع دائرة الاشتباه، والتصدي بحزم لمثيري الشغب وفقا للقانون.

ورافق مدير أمن الجيزة خلال جولته اللواء رضا العمدة، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، والعقيد أحمد جمال، مدير الإعلام والعلاقات العامة.

ودفع اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بضباط البحث الجنائي بقيادة العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة.


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