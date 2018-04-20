» «موزة» و«تميم» سبب أزمة العضويات المستثناة بالزمالك

20 أبريل 2018 - 05:21 م

قدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اعتذاره لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى من الفئات المستثاة، عصر اليوم، بسبب تجميد العضويات الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن قطر تقف وراء هذه الأزمة .

وقال مرتضى، «إن جميع العضويات المستثناة سليمة وقانونية، وأنا حزين لمنع الأعضاء من الصحفيين والقضاة وضباط الشرطة من دخول النادي»، مؤكدا أن الكلام عن تزوير العضويات المستثناة لا أساس له من الصحة.

وأضاف رئيس الزمالك، فى الإذاعة الداخلية للنادي، مخاطبًا أعضاس الجمعية العمومية، «أن قطر أعدت خطة للقضاء عليه، واسألوا موزة وتميم دفعوا كام».

وكان أمن الزمالك قد منع اليوم أصحاب العضويات المستثناة من دخول مقر النادى.