ضبط 96 كيلو بانجو و3 طرب حشيش داخل إطارات سيارة نقل

20 أبريل 2018 - 06:59 م

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل بمقطورة وقائدها لقيامه بإخفاء كمية من مخدر البانجو وزنت 96 كيلو جرامًا و3 طرب لمخدر الحشيش داخل إطارات السيارة قيادته.

تمكن رجال الشرطة من ضبط السيارة نقل بمقطورة والتي تحمل رقم "16707السويس" بالمدخل الشرقى لنفق الشهيد أحمد حمدى والذي يقودها المدعو "محمد . أ .م" (51 سنة) مقيم الأربعين بالسويس، حال قدومه من جنوب سيناء إلى السويس.

وبتفتيش السيارة تم ضبط 48 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 96 كيلو جرامًا تقريبًا، و3 طرب لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مخبأة داخل الإطارات الخاصة بمقطورة السيارة قيادته.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد النقل نظير مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.