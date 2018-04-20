مصريون يتحدثون العبرية: لماذا لا نتلقى منحة من تل أبيب؟

20 أبريل 2018 - 07:11 م

أجرى أساف جفور -مراسل موقع "ماقور ريشون" الإخباري العبري- مقابلات مع عدد من المصريين الذين يتحدثون العبرية ويدرسونها؛ لافتا إلى أن "هؤلاء تحدثوا عن علاقتهم المركبة مع تل أبيب ولغتها".

وبعنوان "المصريون المتحدثون بالعبرية"، قال الموقع "في سنوات الستينات، قرر الرئيس المصري جمال عبد الناصر إنشاء أقسام اللغة العبرية في الجامعات؛ كان هدفه تدريب النواة الأولى للمتحدثين بهذه اللغة للعمل في سلاح المخابرات المصرية، في البداية تم إنشاء هذه الأقسام بجامعتي القاهرة وعين شمس ، وبعد حرب 67 تم افتتاح المزيد من الأقسام العبرية في جامعات أخرى، وفي عام 2011 تم إنشاء مؤسسة خاصة باسم (آفاق) للدراسات العبرية والإسرائيلية، والتي يديرها الصحفي منير محمود، المذيع أيضا بهيئة الإذاعة المصرية، وشريكه ممدوح رضوان، وعدد من الطلاب، والذين استقبلوا مراسلنا أساف جفور بالترحاب في مدرسة اللغة العبرية خاصتهم، وهي شقة مكونة من 5 غرف في مبنى عادي بأحد أحياء القاهرة".

ونقل مراسل الموقع عن محمود قوله "اليوم يدرس المصريون اللغة العبرية في 13 جامعة بمصر؛ سنويا ينهي حوالي 3 آلاف طالب دراساتهم في هذه اللغة، هذه الدراسة تستمر 4 سنوات، يتعلم الطلاب تاريخ اللغات السامية وشعب إسرائيل، كما يعرفون ما هي السياسة الإسرائيلية في الماضي والحاضر، ويتعرفون أيضا على فلاسفة وكتاب تل أبيب".

ولفت جفور "في التسعينات، احتلت السياحة الوافدة من إسرائيل لمصر المرتبة الثالثة بعد فرنسا وألمانيا، كان السياح من إسرائيل مصدراً مهما للدخل بالنسبة للاقتصاد وأصبح المعلمون الذين كانوا على دراية باللغة العبرية والتاريخ اليهودي في مصر سلعة مطلوبة، اليوم العديد من طلاب هذه اللغة يجدون صعوبة في العثور على فرص عمل".

ونقل عن محمود قوله "في عام 1995 أدركت شركة دولية مثل شركة (مايكروسوفت) الإمكانات التجارية للقوى العاملة المصرية الناطقة باللغة العبرية، وهي أرخص مقارنة بإسرائيل، لذلك فتحوا فرعاً في مصر مع قسم ناطق باللغة العبرية، كان الإسرائيليون يتصلون من تل أبيب للحصول على الخدمة، وكانت الإجابة تأتي من قبل مواطن مصري يتحدث باللغة العبرية، واستمر ذلك سنوات، حتى قيام الثورة عام 2011، وتسبب عدم الاستقرار وخطر القيام باتصال مع إسرائيل في إغلاق مايكروسوفت فروعها الناطقة بالعبرية".

ولفت محمود " لم يكن هناك تعاون رسمي أبدا بين الأقسام العبرية بالجامعات المصرية والمركز الأكاديمي الإسرائيلي، الطلاب كانوا يعرفون بوجود هذا المركز وبعضهم كان يأتي إليه لتحسين اللغة وملاقاة المثقفين الإسرائيليين مثل ديفيد جروسمان وسامي ميخائيل، هناك كانت تعرض أفلام باللغة العبرية، ويتعرف الطلاب على العبرية المتحدث بها حاليا، حتى يومنا هذا هناك باحثون يترجمون الكتب ويجرون الدراسات والأبحاث".

كما نقل مراسل الموقع عن هبة -مدرسة للغة العبرية بآفاق - قولها "أقول لكل من يتحاور معي أن هناك نسيج حياة مشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحتى بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود، أعي ذلك تماما، وأرى أن تعايشهما معا هو شيء طبيعي".

ونقل عن طالبة بالمدرسة تدعى رغدة قولها "إنني أعمل في فرع لشركة أمريكية تقدم خدماتها لزبائن وعملاء من إسرائيل، المحادثات تجري بشكل طبيعي كالمعتاد، عندما يسألونني من أين أنا؟، ليس لدي مشكلة في ان أجيب بأنني من مصر"، كما نقل عن إسلام الشيخ مدرسا للغة العبرية بآفاق قوله ""كنت أعمل في الفرع المصري الناطق بالعبرية لشركة الكمبيوتر (دل)، كان الموظف المصري يتلقى 50 مكالمة في اليوم دون مشكلة ، مقياسا بالإسرائيلي الذي لا يتجاوز 25 محادثة هاتفية، العمال المصريون أكثر جدية"، لافتا "أي شخص يدرس اللغة الألمانية في مصر يتلقى منحة دراسية من حكومة برلين، وذلك لأنها تعتبره جسرا لربط البلدين، لماذا لا نتعلم العبرية ونتلقى منحة؟ ألا ترى فينا تل أبيب عنصرا مفيدا للسلام يستحق الاستثمار فيه؟".

ولفت ماقور ريشون إلى أن أحد العاملين بهيئة الإذاعة المصرية في المحطة الناطقة باللغة العبرية، تحدث مع مراسله جفور، وفضل عدم ذكره اسمه، ناقلا عنه القول ""نذيع كل يوم من الساعة الخامسة مساءا حتى منتصف الليل ، وفي أول ساعتين يكون البث باللغتين الروسية والإنجليزية ثم بعد ذلك بالعبرية، هناك تنوع للموضوعات حيث نبث برامج سياسية ورياضية وغيرها، معظم المواد تكون مكتوبة مسبقا، وهدف حكومتنا هو تمكين الإسرائيليين الذين يسمعون المحطة ومنحهم، وسيلة للتعرف على المجتمع المصري ".

وأضاف "في الماضي ، زارت شخصيات إسرائيلية مكاتب المحطة العبرية بالإذاعة المصرية ، بما في الإعلامي الراحل عيدي تلمور والمطربة شيمي تافوري، كان الجو السياسي أكثر ملاءمة حينئذ، وكان هناك أمل، وبعد اتفاقات أوسلو سادت النشوة والبهجة من أجل السلام، وفي وقت لاحق لم تتحقق الطموحات وأصاب اليأس الفلسطينيين والعرب، قد قال إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق إنه لا يوجد شريك فلسطيني بعملية السلام، فإذا كان باراك المحسوب على اليسار الإسرائيلي يدلي بتصريحات مثل تلك، فماذا تنتظر من بنيامين نتنياهو؟"، في إشارة لرئيس حكومة إسرائيل الحالي المنتمي لحزب الليكود اليميني.

وواصل "من خلال محادثاتنا مع الإسرائيليين، أدركنا أنهم يرون مصر بطريقة مشوهة، فهم لا ينظرون إليها كدولة حديثة، ويعتقدون أننا ليس لدينها سيارات بل نركب الجمال، ولا نعرف الكهرباء بل نعيش على نيران الحرائق ، كما أن هناك حاجزا نفسيا يفصل بين الجانبين، نحاول اختراق هذا الحاجز وخلق فتحات يكون الجمهور الإسرائيلي قادرا من خلالها على رؤية المجتمع المصري".

من جانبه قال مراسل الموقع "خلال تواجدي بمصر زرت أيضا النصب التذكاري للجندي المجهول، بجوار متحف حرب أكتوبر المعروفة عندنا باسم حرب يوم الغفران، والذي شيد في عهد حسني مبارك، وهو بناء كبير ذو هيكل ثلاثي يذكرك بالأهرامات، وفي نهاية الطريق يوجد حجر أسود يرمز إلى قبر الجنود المصريين الذين سقطوا في المعارك المختلفة ، ويواجهه في المقابل حجر أبيض يمثل النصب التذكاري للقائد والرئيس المصري العظيم أنور السادات ، الذي قُتل بعد معاهدة السلام مع إسرائيل، لقد تم وضع عدد من المدافع حول المبنى وهناك حرس يرتدون الزي الأحمر".

وأضاف المراسل "سألت أحد هؤلاء الجنود عن رأيه في السلام مع إسرائيل وهل تحققت مبادئ السادات، وبعد صمت طويل قال جملة واحدة (السادات مات منذ فترة طويلة ، واليوم نحن في أيام أخرى)، جندي آخر ، يرتدي ملابس مدنية ، خرج من كشك عند المدخل وطالبني بعدم إزعاج الحارس الاول، قال لي أيضا (السلام مع إسرائيل جيد جدا) ، وطلب مني عدم الحديث عن السياسة".