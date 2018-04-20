تطورات أزمة«صلاح» مع اتحاد الكرة

20 أبريل 2018 - 07:17 م

كشفت شركة بريزنتيشن سبورت، الراعي الرسمي للكرة المصرية، أخر تطورات أزمة محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مع الاتحاد المصري لكرة القدم.



وقال شركة بريزنتشين، الراعي الرسمي للكرة المصرية، أن ما أشيع حول منعها للنجم محمد صلاح، من تصوير إعلان «لا للمخدرات»، غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأعلنت الشركة عن المستندات التي تؤكد خطواتها فى هذا السياق إذ تلقى اتحاد الكرة خطابًا من وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إمكانية مشاركة صلاح في الإعلان بقميص منتخب مصر وبدوره خاطب اتحاد الكرة شركة بريزنتيشن وطلب موافقتها خاصة أنها صاحبة الحقوق الوحيدة لمنتخب مصر وصاحبة حقوق الإعلان وظهور قميص الفراعنة في الإعلام.

وردت الشركة في خطابها للاتحاد على أنها توافق بشكل رسمي على تصوير الإعلان وإذاعته، مع التأكيد على أنها صاحبة الحقوق الوحيدة في هذا الشأن، وهو ما ينفى تمامًا أي أمور أخرى بشأن رفض الشركة لتصوير الإعلان.

وأوضحت الشركة، أنها لا يمكن أن ترفض أي إعلانات هادفة في سبيل إصلاح المجتمع وأنها تسانده وبكل قوة.

يذكر أن رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، أثار الجدل صباح اليوم، الجمعة، حول وجود مشكلة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.



