» «جلال» يعلن قائمة الزمالك لمباراة الأسيوطي

20 أبريل 2018 - 08:10 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، قائمة فريقه لمباراة الأسيوطي، المقرر لها بعد غدًا الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ33 لمسابقة الدوري العام.

وضمت قائمة الفريق لمباراة الأسيوطي كلا من:

حراسة المرمى: جنش وعمرو صلاح

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد عبد الغني - اسلام جمال -محمود علاء - فتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى دونجا -احمد توفيق - داودا محمد عنتر - عماد فتحي -أحمد مدبولي- أيمن حفني

خط الهجوم: كاسونجو -نانا بوكو - أوباما