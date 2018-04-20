» أول منافس لـ«أردوغان» بانتخابات الرئاسية التركية

20 أبريل 2018 - 08:12 م

أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي (معارض)، أوزتورك يلماز، نيّته الترشح في الانتخابات الرئاسية التركية المبكرة في حال عدم ترشّح رئيس الحزب كمال قليجدار أوغلو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "يلماز"، النائب عن ولاية "أردهان"، اليوم الجمعة، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشار "يلماز" إلى أهمية الإستراتيجية التي ستتبعها المعارضة التركية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 يونيو القادم.

وأضاف، أنه تولى سابقًا عدّة مناصب في وزارة الخارجية، وأن تركيا تعيش في الوقت الراهن مرحلة صعبة.

وأكّد "يلماز" أنه سيدعم قليجدار أوغلو في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وفي حال لم يترشح رئيس الحزب للانتخابات، قال "يلماز" إنه سيترشح بعد الحصول على موافقة قليجدار أوغلو وبقية أعضاء الحزب.

وأضاف: "عمري 47 عامًا، ولدي ثقة تامة بتحقيق النجاح، لأني لم أكن فاشلًا في أي مرحلة من حياتي".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في 24 يونيو المقبل، بدلًا من 2019.



