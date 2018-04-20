» نتنياهو: عرض خاص لأول 10 دول تنقل سفارتها للقدس

20 أبريل 2018 - 08:35 م

حاول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغراء الدبلوماسيين والدول الأجنبية بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، من خلال تقديم مساعدات ومعاملة خاصة، قائلاً “انتبهوا إلى مبدأ بسيط تعرفونه، من يصل أولاً يفوز، لذلك قررت أن السفارات العشر الأولى التي تنقل مقرها للقدس ستتمتع بمعاملة تفضيلية، سنقدم لكم المساعدة".

ودعا "نتنياهو"، في حفل استقبال الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل في الذكرى الـ70 لقيامها "النكبة"، لمناشدة وتشجيع دولهم على نقل سفاراتها للقدس المحتلة، طالبًا اعتبارها كـ"مساعدة ودعم".

وأشار نتنياهو إلى أن هناك ست دول تبحث نقل سفارتها إلى القدس، مشيدًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.