» هدم 48 منزلًاً للعناصر الإجرامية بجبل «حمردوم»

20 أبريل 2018 - 09:17 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية حمردوم، التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، الأسبوع الماضي من هدم، 48 منزلاً في حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قرى الحجيرات وأبوخزام.

وأسفرت الحملة، التي أشرف عليها اللواء جمال عبدالباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تنفيذ 48 قرار إزالة للعناصر الإجرامية الخطرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.