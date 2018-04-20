» هذا هو خليفة «فينجر» في آرسنال

20 أبريل 2018 - 09:20 م

اقترب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، من تدريب آرسنال، في الموسم المقبل، خلفا للفرنسي أرسين فينجر، حسبما كشفت صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مفاوضات إدارة أرسنال مع إنريكي وصلت لمرحلة متقدمة ليقود مدرب البرسا وروما السابق المدفعجية في الموسم المقبل بعد أن أعلن فينجر رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي بعد 22 عاما.

وفاز فينجر (68 عاما) بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد آرسنال إلى التتويج موسم 2003-2004 بدون خسارة أي مباراة، كما فاز بكاس إنجلترا سبع مرات.

يذكر أن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، أعلن أن الموسم الحالي، هو الأخير له مع الجانرز، بعد 22 عامًا من تسلمه سدة التدريب.