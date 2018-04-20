تامر حسني يهنئ فنانًا مغربيًا مغمورًا.. ماذا قال له؟

20 أبريل 2018 - 09:32 م

حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة فنان مغربي مغمور يدعى يونس بولماني، والذي لقيت أغنيته "حتى لقيت للي تبغيني"، والتي لقيت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تامر حسني في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "يونس بولماني فنان مغربي كانت شهرته تقتصر على أهل منطقته وعمل أغنية في 2014 متشهرتش ومخدتش حظها ولما طلب منه شخص في 2018 أنه يروح يغني مجامله في فرح بنت بسيطة عندها ظروف خاصة وافق الفنان الإنسان على الفور وراح غنى اغنيته الخاصه اللي متشهرتش من زمان ونِزل يديو من الفرح على الفيس بوك وحققت نجاح مذهل في المغرب وأصبح هو حديث الساعة بين الناس مبروووووك نجاح زميل مغربي جديد يونس بولماني وفرقته المخلصه".

وأضاف تامر: "أحياناً عمل خير منك خارج من قلبك برضى وصفاء يكون سبب رزق كبير ومفتاح فرج لباقي حياتك"، خاتما تدوينته بالقول: "عجبتني القصة حبيت تعرفوها".