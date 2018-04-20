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وفاة قائد جيش جنوب السودان في القاهرة

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قائد جيش جنوب السودان الجنرال جيمس أجونق
قائد جيش جنوب السودان الجنرال جيمس أجونق

خالد الشرقاوي

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وفاة

قائد

القاهرة

جنوب السودان،

جيش

أعلن المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، وفاة قائد الجيش الجنرال جيمس أجونق في القاهرة، اليوم الجمعة، بعد معاناتة من المرض استمر لفترة قصيرة.

وقال "لويث": "بقلب مثقل أعلن عن الوفاة المفاجئة للجنرال جيمس أجونق ماووت قائد قوات الدفاع في الجيش الشعبي لتحرير السودان".

وكان "أجونق" قد انضم للجيش الشعبي لتحرير السودان، (الاسم الرسمي لجيش جنوب السودان)، في 1983 عندما كان الجيش لا يزال جماعة متمردة تحارب من أجل الاستقلال عن السودان.

وعيّن الجنرال "جيمس" في المنصب بعد إقالة سلفه بول مالونق، وسط استقالات قدمها بعض الجنرالات الذين اتهموا الجيش بارتكاب انتهاكات وقالوا إن هناك انحيازا على أساس الانتماءات داخل الجيش.

وشكل "مالونق" بعدها منظمة خاصة به لمواجهة الرئيس سلفا كير متهمًا إياه بالنهب من موارد الدولة وإضعاف مؤسساتها.

وانزلق جنوب السودان، الذي أصبح أحدث دولة في العالم بعد استقلاله عن السودان في 2011، إلى حرب أهلية منذ 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار، وقد قُتل عشرات الآلاف في الحرب التي تدور في أغلبها على أسس عرقية.


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