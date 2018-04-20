برشلونة يحشد أسلحته لمواجهة إشبيلية

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كشف الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة إرنيستو فالفيردي، عن قائمة فريقه لمباراة إشبيلية، المقرر إقامتها غدًا السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو»، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويسعى برشلونة لحصد لقب الكأس غدا للمرة الـ 30 فى تاريخه، حيث يعد البارسا صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب البطولة.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إشبيليةعلى النحو التالى:

حراسة المرمى: شتيجن وسيليسن.

الدفاع: سيميدو ، بيكيه ، ألبا ، دين ، روبرتو ، فيدال ، أومتيتى ، يارى مينا و فيرمايلن.

الوسط: راكيتيتش ، بوسكيتس ، دينيس سواريز ، إنييستا ، ديمبلى ، كوتينيو ، باولينيو ، وجوميز.

الهجوم: سواريز ، ميسى و الكاسير.  

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