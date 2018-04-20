» مهاجم روما يطالب «صلاح» بهذا الأمر

20 أبريل 2018 - 09:49 م

أشاد أيدين دزيكو، مهاجم روما الإيطالي، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مع فريقه، خلال الموسم الحالي.

وقال «دزيكو» في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية: «مازلت أتواصل مع محمد صلاح، من المؤسف رحيله عن الفريق، ولكنه قرر العودة وإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وعن مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بذهاب نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا قال دزيكو مازحا: «تحدثت مع صلاح بعد القرعة، وقلت له آمل أن تستمر في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي، ولكن يمكنك أن تستريح قليلا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا».