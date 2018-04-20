» «القدس لا تصلح للصفقات» يتصدر «تويتر»

20 أبريل 2018 - 09:53 م

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاج تحت اسم «القدس_لا_تصلح_للصفقات»، اعتراضًا على شروع الولايات المتحدة الأمريكية، في نقل سفارتها إلى القدس المحتلة منتصف الشهر القادم.

واحتل الهاشتاج المرتبة الأولى في قائمة التريند، بعد تدشينه من قبل عدة مجموعات، وأبرزها "مشاغبين، والتالتة شمال، والكمين".

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، قرر في ديسمبر الماضي، نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ما أحدث وقتها ضجة عربية وعالمية.