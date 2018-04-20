» "سعد" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"منير"

كشف الاعلامي محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير، وذلك عقب إجرائه عملية بمستشفى الفؤاد قبل أيام، مؤكدًا أنه أصبح بحالة جيدة الآن.



وأضاف “سعد” خلال برنامجه “باب الخلق” المذاع على قناة “النهار”، يوم الجمعة، أن “منير” يستعد لإحياء حفل بالعلمين ثانى أيام عيد الفطر المقبل، قائلاً: “حالة منير الصحية تحسنت وبدأ يفكر فى عمله وسيقوم بإحياء إحدى الحفلات بالعلمين فى ثانى أيام عيد الفطر”.

وأضاف “سعد” خلال برنامجه “باب الخلق” المذاع على قناة “النهار”، يوم الجمعة، أن “منير” يستعد لإحياء حفل بالعلمين ثانى أيام عيد الفطر المقبل، قائلاً: “حالة منير الصحية تحسنت وبدأ يفكر فى عمله وسيقوم بإحياء إحدى الحفلات بالعلمين فى ثانى أيام عيد الفطر”.