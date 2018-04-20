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"سعد" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"منير"

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لهذا السبب منير مهدد بفقدان 43 من أهم أغانيه
لهذا السبب منير مهدد بفقدان 43 من أهم أغانيه

المصريون ـ متابعات

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كشف الاعلامي محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير، وذلك عقب إجرائه عملية بمستشفى الفؤاد قبل أيام، مؤكدًا أنه أصبح بحالة جيدة الآن.
وأضاف “سعد” خلال برنامجه “باب الخلق” المذاع على قناة “النهار”، يوم الجمعة، أن “منير” يستعد لإحياء حفل بالعلمين ثانى أيام عيد الفطر المقبل، قائلاً: “حالة منير الصحية تحسنت وبدأ يفكر فى عمله وسيقوم بإحياء إحدى الحفلات بالعلمين فى ثانى أيام عيد الفطر”.
وتابع: “منير يغنى للناس، ويغنى بإحساسه فهو مطرب لن يتكرر وكينج فى كل أغانيه.. تجمعنى علاقة صداقة قوية بالكينج منذ عام 1983، ومازالت صداقتنا مستمرة وهاتفته اليوم للاطمئنان على حالته الصحية، والحمد لله تجاوز الأزمة بقوة وصبر وعاد أقوى من السابق”.


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