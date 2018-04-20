» هذا ما قاله محمد صلاح عن الحذاء الذهبي

20 أبريل 2018 - 10:57 م

علق النجم المنتخب الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، على صراع الحذاء الذهبي، والكرة الذهبية هذا العام وعن دعم زملائه بالفريق والمنتخب الوطني للحصول على الجائزتين.



وأوضح "صلاح" : "أنا سعيد بالدعم الذي يقدمه لي زملائي خلال المباريات لمحاولة الوصول إلى هذه الجائزة، خاصة أن هاري كين قريب مني في أعلى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز".



وأشار "صلاح" إلى أن "هذا الدعم أكثر أهمية من الجائزة نفسها. لم يسبق لي تجربة مثل هذه الأجواء من قبل. إذا كان أي أحد يتابع عن كثب آخر مباراتين، فسوف تلاحظ أن جميع اللاعبين يحاولون تمرير الكرة لي لمساعدتي في التسجيل. أعدهم بأنني لن أخذلهم وسأفوز بهذه الجائزة".



‏وتابع: "المنافسة مع هاري كين وليونيل ميسي ورونالدو وروبرت ليفاندوفسكي [على الحذاء الذهبي] صعبة للغاية وتبقيني على الحافة طوال الوقت- قبل كل شيء، هم أكبر النجوم في العالم".



وأضاف: "إن سعادة الجمهور هي الأفضل، وأشعر بأنهم يريدونني أن أفوز، وسوف أفعل ذلك لهم".

