» "الأرصاد": هذا هو سر ما يحدث فصل الربيع

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية بين انخفاض درجات الحرارة وارتفاعها أمر طبيعي يحدث فى فصل الربيع.
وأوضح عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أنه من المتوقع انخفاض فى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين بنحو درجتين مئويتين أو ثلاثة، ثم ترجع لمعدلاتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن القاهرة ستنخفض درجات الحرارة بها إلى 28 درجة، وستعود إلى 31 درجة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد ستشهد نشاطًا كبيرًا للرياح مع وجود فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تصل إلى القاهرة غدًا السبت وبعد الغد الأحد.


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