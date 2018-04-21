» بالفيديو.. هذا هو الحل الامثل لعلاج السحر

21 أبريل 2018 - 12:07 ص

أكد الدكتور شريف العماري، استشاري نفسي، وخبير علاقات أسرية، إن القرآن الكريم هو علاج السحر، مضيفًا أن 90% من حالات السحر تكون وهم، لافتًا إلى أن الطب النفسي هو علاج الوهم.



وأضاف "العماري"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم" يوم الجمعة، أن الوهم هو اضطراب نفسي يحدث نتيجة لعدة أسباب.

