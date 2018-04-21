برلمانى يكشف سر سقوط العقارات بـ"الإسكدرية"

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كشف النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سر سقوط العقارات بمحافظة الإسكندرية، موضحًا أن أغلبها مخالف لشروط التراخيص.
وأضاف "العقاد"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، أن المباني غير المرخصة تعتبر غير مطابقة للمواصفات الفنية للبناء.
وأكد أنه يجب أن يتم وزن العمارة على أساسات تصل للتربة العميقة حتى تتحمل الطوابق، وأن تكون مطابقة للكود، لافتًا إلى أن المسئول الأول هو مقاول المباني والعمارات.


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