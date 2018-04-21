برلمانى يكشف سر سقوط العقارات بـ"الإسكدرية"

كشف النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سر سقوط العقارات بمحافظة الإسكندرية، موضحًا أن أغلبها مخالف لشروط التراخيص.

وأضاف "العقاد"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، أن المباني غير المرخصة تعتبر غير مطابقة للمواصفات الفنية للبناء.

وأضاف "العقاد"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، أن المباني غير المرخصة تعتبر غير مطابقة للمواصفات الفنية للبناء.