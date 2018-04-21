سعد الدين إبراهيم يكشف تفاصيل منعه من دخول لبنان

21 أبريل 2018 - 01:17 ص

علق الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، على منع السلطات اللبنانية دخوله إلى أراضيها وترحيله إلى القاهرة بسبب محاضرتك في تل أبيب قائلًا: "هناك قانون في لبنان يمنع دخول أي عربي له علاقة بإسرائيل"، منوها أنه ألقى محاضرة في جامعة "تل أبيب" أول يناير.

وأشار "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، إلى أنه زار تل أبيب تلبية لدعوة وجهت من إسرائيل لإلقاء محاضرة عن ثورة 1919 والربيع العربي، مشيرًا إلى إن إسرائيل تحتفل بثورة 1919 ويعتبرونها من أهم الثورات في العالم الثالث لا سيما أنها آخر ثورة شارك فيها اليهود المصريين.



ولفت إلى أنه ممنوع من دخول لبنان بسبب التأشيرة الإسرائيلية على جواز السفر الخاص به ولن يتغير ذلك إلا إذا حدث تصالح بين لبنان وإسرائيل، منوهًا أن هناك احتمالات قوية بتصالح تل أبيب وبيروت خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى أن يكون هناك سلام بين العرب وإسرائيل وفي المقابل سيعطي الفلسطينيين حقوق.

