شاركت في إفشال خطة مرسي ونجاد الخطيرة

21 أبريل 2018 - 06:23 ص

كشف اللواء تامر الشهاوي - القيادي السابق بالمخابرات الحربية وعضو مجلس النواب - عن مشاركته في إفشال مخطط حدث في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي .



ونقل "الشهاوي" عبر صفحته بـ"فيس بوك" تصريحات أدلى بها لصحيفة عربية ، وقال فيها: "يشار إلى أن إيران سعت لتكرار نموذج مليشيا الحرس الثوري وتفريغ الجيش من مهامه الحقيقية في مصر عبر التعاون مع تنظيم الإخوان الدولي خلال حكمه لمصر في الفترة من 2012- 2013 بحسب ما ذكره العميد تامر الشهاوي، والذي كان ضابطا بالمخابرات الحربية المصرية حينها".

وأضاف:" "تجلى ذلك في إدخال عناصر مليشيا الحرس الثوري خلال حكم الإخوان باسم سائحين لتدريب الكوادر الإخوانية لتشكل مليشيا مماثلة له، وإعادة تطبيع العلاقات بين مصر وإيران عبر زيارة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد لمصر في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي، وهي الخطة التي سقطت بسقوط مرسي في ثورة 30 يونيو 2013".



وأضاف: "فعلنا ما فى وسعنا لحماية الأمن القومى المصرى وأديت ما يمليه عليا ضميرى" .