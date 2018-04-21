خبير اقتصادي: إهدار مليار جنيه يوميًا على هذا الأمر

21 أبريل 2018 - 07:27 ص

انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق الطريقة التي تدار بها الثروة العقارية في مصر ، مؤكدًا أن سوء الإدارة يتسبب في إهدار مليار جنيه يوميا .



وقال "توفيق" في تدوينة بعنوان "الثروة العقارية.......وعندما يتفق الشعب مع الحكومة على إهدارها" : "حضرتك عندك شاليه فى الساحل الشمالى أو السخنة أو شرم ، أو الغردقة، أو الجونة ، أو .. و إذا إفترضنا إن حضرتك بتستخدم هذا الشاليه شهرين فى السنة ، و بيقعد 300 يوم فاضي .. لو سعر شاليه حضرتك 2 مليون جنيه ، يبقى كل ليلة من ال 300 ليلة الفاضيين بتكلفك على أساس الفرصة البديلة ( وضع أصل المبلغ فى البنك ب 15?? فائدة سنوياً ) 1000 جنيه فى الليلة الواحدة" حسب قوله

