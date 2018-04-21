خبير اقتصادي: إهدار مليار جنيه يوميًا على هذا الأمر

أحمد عادل شعبان
وأضاف: "لو إفترضنا إن مصر بها مليون شاليه موزعين على آلاف القرى السياحية، يبقى كل يوم بنهدر مليار جنيه ، يعنى 360 مليار جنيه سنوياً فى شكل طوب و غابات أسمنتية عاطلة معظم السنة ، بينما المبلغ ده كان ممكن يلف ويدور فى شرايين الاقتصاد المصرى الغلبان .. و من جهة اخرى، فلم تقصر الحكومات المتعاقبة فى التهدير العقارى ، حيث تبلغ الثروة العقارية المصرية طبقاً لدراسات حديثة حوالى 400 مليار دولار ، اى مايعادل 7 تريليون جنيه، 92?? منها غير مسجلة".
واستدرك : "إصدار قانون يحتم تسجيل كافة العقارات ، مع تسهيل الإجراءات سيؤدى ليس فقط لإدرار رسوم تسجيل للخزانة العامة تقدر ب 140 مليار جنيه، وانما الأهم امكانية اقتراض اصحاب هذه العقارات بضمانها بعد تسجيلها فينشط النظام المصرفى والرهن العقارى ، والاهم: إعادة تشغيل هذه الاموال المقترضة ، و ضخها ودورانها فى شرايين الاقتصاد ، أى تشغيل وإنتاج وتصدير و خلافه" .. مضيفًا: "مطلوب شوية تفكير خارج الصندوق ، أو حتى داخله".
ظهر11:59 ص
فجر
03:57
شروق
05:25
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:32
عشاء
20:02