نجم الفريق المنافس: حزين مما فعله صلاح معنا

21 أبريل 2018 - 08:04 ص

سلطت صفحة "ليفربول بالعربي" الضوء على تصريحات إدين دجيكو - لاعب إي سي روما المقرر أن يلتقي مع ليفربول خلال أيام للمشاركة في رحلة حسم دوري أبطال أوروبا.



وقالت الصحفة في تغريدة على تويتر : "دجيكو زعلان أن صلاح رحل و غادر إيطاليا اللي كان لها الفضل فى تحسن و تطور مستواه ".





وقال دجيكو خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "الدوري الإنجليزي ليس بالهين وهو قوي جدا، وصلاح استطاع تسجيل الكثير من الأهداف هناك".

وبسؤاله إذا كان يود توجيه رسالة إلى صلاح رد مهاجم روما "بالفعل أريد أن أقول له استمر فيما تقدمه وأتمنى أن تفوز بلقب هداف الدوري، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أن تستريح خلال مباراتنا ضد ليفربول".





ولعب صلاح مع دجيكو لمدة موسمين في روما الإيطالي، قبل أن ينضم نجم منتخب مصر لصفوف ليفربول بداية الموسم الحالي قادما من النادي الإيطالي.

وساهم دجيكو مهاجم منتخب البوسنة والهرسك في تأهل روما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على برشلونة الإسباني.

ويلعب ليفربول ضد روما الثلاثاء المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي ذهابا وإيابا والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا وبفارق 4 أهداف عن هاري كين نجم توتنام ومنتخب إنجلترا، وقبل أربع جولات من نهاية المسابقة.