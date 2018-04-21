أبو عرايس يكشف مفاجأة عن قناة السويس

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سامح أبو عرايس

كشف سامح أبو عرايس - خبير اقتصادي - عن نمو اقتصادي كبير سوف يتحقق في مصر خلال الأشهر المقبلة ، مؤكدًا أن هذا النمو سيكون على الورق فقط حسب تعبيره.

وقال "أبو عرايس"في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لما تبدأ الشركات والمصانع الأجنبية تشتغل في منطقة محور قناة السويس وتصنع وتصدر بضائعها للخارج ستجدوا فجأة أن قيمة الصادرات المصرية - على الورق - ارتفعت جدا .. ومش مستبعد إنها بعد سنوات تصل الى مئات مليارات الدولارات .. وقيمة الانتاج اللي بيحصل في المصانع دي سيضاف الى الناتج المحلي الاجمالي المصري وهيظهر على الورق ان حصل نمو كبير في الاقتصاد المصري .. لكن خلينا نقف هنا .. هل الصادرات دي هتكون فعلا صادرات مصرية ؟ وهل الانتاج اللي هيحصل في المصانع دي إنتاج مصري ؟ وهل النمو في الناتج المحلي الإجمالي اللي هيحصل ناتج مصري وخيره رايح لمصر ؟".

وأجاب: "الحقيقة لا .. دي هتبقى صادرات وإنتاج شركات روسية وصينية وأمريكية وأوروبية وغيرها بتنتج في مصر علشان تستفيد من الموقع وسهولة التحميل على السفن وبتستفيد من العمالة الرخيصة في مصر .. والاقتصاد المصري مش هيستفيد غير تشغيل عمالة مصرية بأجور زهيدة والحصول على رسوم من الشركات مقابل العمل في مصر .. والأرباح كلها هتبقى رايحة للشركات الأجنبية وليس للاقتصاد المصري .. لكن على الورق هتبقى مصر حققت طفرة في الصادرات وهيبقى الناتج المحلي الإجمالي حدث فيه نمو كبير لأن الناتج المحلي الاجمالي بيحسب الانتاج داخل حدود الدولة بغض النظر عن جنسية الشركة المنتجة".

وأردف: "ده النموذج اللي بيحاول يروج له صندوق النقد الدولي والمنظمات الخادمة للرأسمالية الغربية .. وأغلب الدول اللي بتسمعوا انها عملت تحول اقتصادي ضخم وينبهر الناس بحجم نموها وزيادة صادراتها بتكون كده .. والأمثلة كثيرة منها تركيا وفييتنام واندونيسيا وسنغافورة وغيرها .. استثمارات أجنبية بتستخدم الدولة كمركز للاستفادة من تسهيلات ضريبية وموقع وعمالة رخيصة لكن في الحقيقة أغلب العائدات لا تكون لمواطني الدولة .. والنموذج ده موجود في دول كثيرة .. أنا مش باقول اننا نرفض ده .. بالعكس اللي عايز يشتغل على أرض مصر ويشغل ناس ويصدر أهلا وسهلا بيه .. لكن لما نشوف دول بيتم تلميعها كنموذج اقتصادي يا ريت نبقى عارفين التفاصيل وبلاش نقلد بدون فهم .. ويا ريت كمان لما أرقام انتاج المناطق الصناعية الأجنبية وصادراتها تظهر مايطلعش ناس يطبلوا ويستغلوا عدم فهم الناس ويقدموه على انه نمو اقتصادي مصري .. الحقيقة انه هيبقى إنتاج ونمو اقتصادي أجنبي على أرض مصر .. مش أكثر من كده ".

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