  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
إلغاء منع سفر صلاح دياب

بلاغ يتهم صلاح دياب بـ"التحريض" على الدولة

صلاح

"الفراعنة" يقودون أندية أوروبا اليوم

العالم الفلسطيني فادي البطش

البطش في محاضرة قبل اغتياله علي يد الموساد

طارق الزمر

أخطاء قاتلة للإسلاميين..رقم 5 الأكثر فداحة

كلوب

"كلوب" يصدم "صلاح"

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: انقذوا سوريا من بطش "الأسد"

المنبر

اقتلاع 55 منبرا أثريا من مساجد القاهرة

أرشيفية

بالفيديو.. لقاء ضباط يهود مع داعية سلفي

عالم الطاقة فادي البطش

اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر الدولار في شركات الصرافة

حول الإجراءات الاقتصادية الجديدة أخطرهم السادسة

الحياة السياسية

حازم
حازم

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» يصدر بيانًا حول الفترة الرئاسية الجديدة

#

أيمن نور: من المبكر الحكم على المقاطعة بالفشل

#

روسيا: هذا عدد قتلانا في تحطم طائرتنا لعسكرية بحميميم

#

عابدين: حديث "حمزة" عن العاصمة الإدارية "تخاريف"

الموازنة

الإصلاح الاقتصادي

المجتمع المصرى

العامة

حازم منير

وضع حازم منير، الكاتب الصحفي ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا عددًا من الملاحظات حول سياسات  الإصلاح النقدي والمالي المتوقع تطبيقها  فى السياسة التحريرية الاقتصادية في بداية يوليو المقبل من رفع فى أسعار بعض السلع والخدمات .

وأضاف منير خلال مقاله الذى نشر بالوطن تحت عنوان "مستقبل مسيرة الإصلاح"، أن غالبية المشاركين فى الحوار حول الحزمة الجديدة من السياسات نماذج من أبرز مؤيدي سياسات الحكومة فى هذا الصدد، سواء من الخبراء أو من الإعلاميين أنفسهم، كما ان الاهتمام بمناقشة الجوانب السلبية فى سياسات الإصلاح وقدرة الناس على تحمُّل المزيد منها وكيفية التعامل مع الخطوات الجديدة وتداعياتها من أهم النقاط التى على الحكومة اتباعها .

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا وقال:" كذلك اتجاه البعض من المحللين إلى الحديث عن الطبقة الوسطى فى المجتمع وقدرتها على تحمُّل المزيد من الضغوط والخشية من زيادة أرقام هبوط قطاعات منها إلى حدود خط الفقر ودعوة الحكومة إلى تبنّى حمايتهم ، كما أن البعض من أهم وأبرز رموز مؤيدي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والداعمين له أمام الرأي العام يتحدثون الآن باهتمام بالغ عن ضرورة ضخ دماء جديدة فى شرايين الأجور المصرية لرفع الرواتب والدخول والحوارات الدائرة عن ارتفاع الدين المصري الداخلي والخارجي إلى أرقام غير مسبوقة واستنزافه لمعدلات ضخمة من الموازنة العامة للدولة من اجل الإنتباه  لذلك ، وعلى الحكومة ان تلتفت الى  دعوة البعض لبحث إمكانية تأجيل بعض جوانب هذه السياسات لمنح الناس فترة راحة والتقاط النفَس والبحث عن بدائل توفر المزيد من الحماية الاجتماعية ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» دفاع رابعة: القبض على المتهمين باطل لعدم وجود تلبس
» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "الاتجار في الجنس"
» أول صورة لحفيد مبارك من بروكسل
» سجال بين "ساويرس" وفنانة شهيرة
» الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجت
» سما المصرى تنشر صورة فاضحة لـ"تامر أمين"
» عامل يستدرج طفلة معاقة إلى منزله ويغتصبها
» 4 طرق لعدم تشابك شعرك أثناء تصفيفه
» مقتل أحد أعضاء بعثة الصليب الأحمر
» وزير الأوقاف يكشف سر بكائه في خطبة أمس
» بينهم أُهدرت كرامتي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية