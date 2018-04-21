جدل بالبرلمان بين الحريري وعبد العال والسبب" الخارجية"

أمينة عبد العال
نشب جدل بين البرلماني هيثم الحريري ورئيس البرلمان علي عبد العال بسبب زيادة الرواتب للعاملين بالخارجية.
وتداول رواد" تويتر" مقطع فيديو يظهر بداية الجدل عندما طالب الحريري بزيادة الرواتب لجميع العاملي بالدولة أسوة بالمطالبات بزيادة مرتبات العاملين بالخارجية مستدلا براتب المعلم الذي يعمل بالتدريس منذ 28 عاما ومرتبه 2500 .
ورد رئيس البرلمان قائلا: "المدرس مرتبه أعلي من كدة بكتير ودكاترة الجامعة بيقولوا ياريتنا كنا مدرسين".
وأنهى الحريري كلمته بمطالبته بان يكون هناك مساواة بين جميع العاملين بالدولة في زيادة الرواتب.
شاهد الفيديو..
ظهر11:59 ص
فجر
03:57
شروق
05:25
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:32
عشاء
20:02