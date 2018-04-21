  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
إلغاء منع سفر صلاح دياب

بلاغ يتهم صلاح دياب بـ"التحريض" على الدولة

صلاح

"الفراعنة" يقودون أندية أوروبا اليوم

العالم الفلسطيني فادي البطش

البطش في محاضرة قبل اغتياله علي يد الموساد

طارق الزمر

أخطاء قاتلة للإسلاميين..رقم 5 الأكثر فداحة

كلوب

"كلوب" يصدم "صلاح"

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: انقذوا سوريا من بطش "الأسد"

المنبر

اقتلاع 55 منبرا أثريا من مساجد القاهرة

أرشيفية

بالفيديو.. لقاء ضباط يهود مع داعية سلفي

عالم الطاقة فادي البطش

اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر الدولار في شركات الصرافة

جدل بالبرلمان بين الحريري وعبد العال والسبب" الخارجية"

آخر الأخبار

البرلماني هيثم الحريري
البرلماني هيثم الحريري

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مصر تترأس اجتماع عربي أوروبي للرد على قرار "ترامب"

#

رسميًا.. هولندا تسحب سفيرها من تركيا

#

عثرات أمام اتفاقية «الحريات الأربع» مع السودان

#

أفضل 7 طرق للوقاية من مرض السكر

البرلمان

الخارجية

هيثم الحريري

نشب جدل بين البرلماني هيثم الحريري ورئيس البرلمان علي عبد العال بسبب زيادة الرواتب للعاملين بالخارجية.

وتداول رواد" تويتر" مقطع فيديو يظهر بداية الجدل عندما طالب الحريري بزيادة الرواتب لجميع العاملي بالدولة أسوة بالمطالبات بزيادة مرتبات العاملين بالخارجية مستدلا براتب المعلم الذي يعمل بالتدريس منذ 28 عاما ومرتبه 2500 .

ورد رئيس البرلمان قائلا: "المدرس مرتبه أعلي من كدة بكتير ودكاترة الجامعة بيقولوا ياريتنا كنا مدرسين".

وأنهى الحريري كلمته بمطالبته بان يكون هناك مساواة بين جميع العاملين بالدولة في زيادة الرواتب.

شاهد الفيديو..
 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» دفاع رابعة: القبض على المتهمين باطل لعدم وجود تلبس
» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "الاتجار في الجنس"
» أول صورة لحفيد مبارك من بروكسل
» سجال بين "ساويرس" وفنانة شهيرة
» الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجت
» سما المصرى تنشر صورة فاضحة لـ"تامر أمين"
» عامل يستدرج طفلة معاقة إلى منزله ويغتصبها
» 4 طرق لعدم تشابك شعرك أثناء تصفيفه
» مقتل أحد أعضاء بعثة الصليب الأحمر
» وزير الأوقاف يكشف سر بكائه في خطبة أمس
» بينهم أُهدرت كرامتي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية