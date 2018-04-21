بالصور.. تشييع جثمان شهيد جمعة الأسرى

21 أبريل 2018 - 11:16 ص

شيع مئات الفلسطينيين اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد إبراهيم أيوب، البالغ من العمر 15 عاماً، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اشتباكات على طول حدود غزة.

واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة استخدموا خلالها الطائرات الورقية على شكل العلم الفلسطينى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4 أشخاص عقب استشهاد الطفل محمد ابراهيم أيوب 15 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وكان الشاب سعد عبد المجيد عبد العال "29 عاما"، قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلى لترتفع حصيلة الجمعة الرابعة لمسيرة العودة إلى 4 شهداء (جمعة الشهداء والأسرى).

وأكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين خلال مسيرة العودة 4 شهداء و445 مصابا بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.